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Exemple de CV pour le métier de Technicien de laboratoire
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Modèle de CV Technicien de laboratoire en version texte
Julien
Dubois
Assistant de recherche en laboratoire
CONTACTS
Mon PROFIL
06 12 34 56 78
[email protected]
juliendubois.com
Technicien de laboratoire spécialisé dans les analyses biologiques et chimiques, avec plus de 5 ans d’expérience dans divers environnements de laboratoire.
FORMATION
WORK EXPERIENCE
* 2017 – 2018
Université | Paris
Licence en Biologie
Études des structures et fonctions des organismes vivants, Acquisition de connaissances en génétique, microbiologie et biochimie
* 2015 – 2016
Université | Lyon
DUT Génie Biologique
Formation aux techniques de la biologie moderne, Réalisations de projets de recherche en groupe
* 2022 – 2024
Entreprise | Paris
Réalisation d’analyses biologiques et chimiques, Maintenance des équipements de laboratoire
* 2019 – 2020
Entreprise | Lyon
Gestion des stocks de réactifs et consommables, Préparation des échantillons pour analyse
COMPETENCES
Techniques de biologie moléculaire
Analyses chimiques
Maintenance des équipements de laboratoire
Gestion des stocks de réactifs
Modèle de CV Technicien de laboratoire en version Word