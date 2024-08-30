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Exemple de CV pour le métier de Technicien de laboratoire

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Modèle de CV Technicien de laboratoire en version texte

Julien

Dubois

Assistant de recherche en laboratoire

CONTACTS

Mon PROFIL

06 12 34 56 78

[email protected]

juliendubois.com

Technicien de laboratoire spécialisé dans les analyses biologiques et chimiques, avec plus de 5 ans d’expérience dans divers environnements de laboratoire.

FORMATION

WORK EXPERIENCE

* 2017 – 2018

Université | Paris

Licence en Biologie

Études des structures et fonctions des organismes vivants, Acquisition de connaissances en génétique, microbiologie et biochimie

* 2015 – 2016

Université | Lyon

DUT Génie Biologique

Formation aux techniques de la biologie moderne, Réalisations de projets de recherche en groupe

* 2022 – 2024

Entreprise | Paris

Réalisation d’analyses biologiques et chimiques, Maintenance des équipements de laboratoire

* 2019 – 2020

Entreprise | Lyon

Gestion des stocks de réactifs et consommables, Préparation des échantillons pour analyse

COMPETENCES

Techniques de biologie moléculaire

Analyses chimiques

Maintenance des équipements de laboratoire

Gestion des stocks de réactifs

Modèle de CV Technicien de laboratoire en version Word

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