About
About Me
My name is Jonny Jonas and I’ve been teaching design best practices on the web for over eight years. Before teaching full time I was the VP of Design at Dribbble.
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My Work
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