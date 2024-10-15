Vous envisagez de décrocher un emploi chez McDonald’s ? Vous êtes au bon endroit. Cette page vous propose des modèles de CV gratuits, spécifiquement conçus pour les postes dans cette célèbre chaîne de restauration rapide. Nous savons tous combien il est essentiel de se présenter de manière efficace à son futur employeur, et ces exemples de curriculum vitae sauront vous faciliter la tâche.

Imaginez-vous en train de remettre un CV impeccablement rédigé et bien structuré à un recruteur de McDonald’s. Un document qui non seulement capte son attention, mais lui donne aussi une image claire de vos compétences et de votre expérience. Votre avenir chez McDonald’s commence ici. Choisissez le CV qui vous ressemble le plus, et laissez-le parler pour vous.

Exemple de CV pour le métier de cv pour mcdo

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Modèle de CV cv pour mcdo en version texte

2024

Claire

Dupont

Assistante administrative

Contact

Expériences

France, Paris

06 71 42 33 61

[email protected]

Formations

2022 | 2024 – Hôtesse de caisse

Entreprise | Paris

* Accueil des clients

* Gestion des paiements

* Réapprovisionnement des stocks

2022 | 2024 – Baccalauréat général

Université | Lille

Études générales – Préparation examens

2019 | 2021 – Licence économie

Université | Lille

Travaux dirigés – Cours théoriques

2020 | 2021 – Assistante administrative

Entreprise | Lyon

* Traitement des courriers

* Saisie de données

* Assistance téléphonique

2018 | 2019 – Serveuse

Entreprise | Marseille

* Prise de commandes

* Service en salle

* Nettoyage des tables

Skills

Profil

Accueil client

Service rapide

Gestion caisse

Travail équipe

Nettoyage

Créativité

Français

Anglais

Étudiante dynamique et motivée, cherchant à rejoindre McDonald’s pour une première expérience professionnelle enrichissante en restauration rapide.

Modèle de CV cv pour mcdo en version Word

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