Vous envisagez de décrocher un emploi chez McDonald’s ? Vous êtes au bon endroit. Cette page vous propose des modèles de CV gratuits, spécifiquement conçus pour les postes dans cette célèbre chaîne de restauration rapide. Nous savons tous combien il est essentiel de se présenter de manière efficace à son futur employeur, et ces exemples de curriculum vitae sauront vous faciliter la tâche.
Imaginez-vous en train de remettre un CV impeccablement rédigé et bien structuré à un recruteur de McDonald’s. Un document qui non seulement capte son attention, mais lui donne aussi une image claire de vos compétences et de votre expérience. Votre avenir chez McDonald’s commence ici. Choisissez le CV qui vous ressemble le plus, et laissez-le parler pour vous.
Exemple de CV pour le métier de cv pour mcdo
Modèle de CV cv pour mcdo en version texte
2024
Claire
Dupont
Assistante administrative
Contact
Expériences
France, Paris
06 71 42 33 61
Formations
2022 | 2024 – Hôtesse de caisse
Entreprise | Paris
* Accueil des clients
* Gestion des paiements
* Réapprovisionnement des stocks
2022 | 2024 – Baccalauréat général
Université | Lille
Études générales – Préparation examens
2019 | 2021 – Licence économie
Université | Lille
Travaux dirigés – Cours théoriques
2020 | 2021 – Assistante administrative
Entreprise | Lyon
* Traitement des courriers
* Saisie de données
* Assistance téléphonique
2018 | 2019 – Serveuse
Entreprise | Marseille
* Prise de commandes
* Service en salle
* Nettoyage des tables
Skills
Profil
Accueil client
Service rapide
Gestion caisse
Travail équipe
Nettoyage
Créativité
Français
Anglais
Étudiante dynamique et motivée, cherchant à rejoindre McDonald’s pour une première expérience professionnelle enrichissante en restauration rapide.
Modèle de CV cv pour mcdo en version Word