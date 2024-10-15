Vous êtes en quête du job d’été parfait? Vous vous dites peut-être que trouver le bon modèle de CV pourrait faire toute la différence. En effet, un bon curriculum vitae peut vous ouvrir plus de portes que vous n’osez espérer. Cet espace vous propose donc des exemples de CV spécialement conçus pour les emplois saisonniers.
Imaginez le sourire sur votre visage en recevant cette offre tant attendue. Un document bien structuré et adapté à ce type d’emploi peut vraiment être votre meilleur allié. Vous y trouverez des modèles gratuits, simples à personnaliser, qui rendent justice à vos compétences et expériences. Alors, prêt à mettre toutes les chances de votre côté?
N’oubliez pas, parfois, il suffit de peu pour se démarquer. Un détail bien travaillé peut capter l’attention d’un employeur potentiel. Plongez-vous dans cette sélection et laissez-vous guider. Chaque format est pensé pour valoriser vos atouts et mettre en lumière votre potentiel.
Exemple de CV pour le métier de cv jobs d’été
Modèle de CV cv jobs d’été en version texte
Camille Dubois
Serveuse
Experience
2022 – 2024
Entreprise | Lyon
Accueil des clients
2020 – 2021
Entreprise | Marseille
Prise de commandes
2018 – 2019
Entreprise | Nice
Accueil et information des clients
Mon profil
Étudiante dynamique à la recherche d’un emploi saisonnier pour acquérir de l’expérience et financer mes études. Capable de m’adapter rapidement et motivée par de nouveaux défis.
Contact
Téléphone
06 55 44 33 22
Addresse
12 avenue de New York. 75000 Paris
[email protected]
Site
CamilleDubois.com
Formations
2022 – Baccalauréat scientifique
Université | Paris
Accueil des clients
Gestion des stocks
2020 – Licence en économie
Université | Lille
Prise de commandes
Service en salle
Competences
Service clientèle
Gestion de caisse
Prise de commande
Organisation
Communication
Modèle de CV cv jobs d’été en version Word