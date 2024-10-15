Vous êtes en quête du job d’été parfait? Vous vous dites peut-être que trouver le bon modèle de CV pourrait faire toute la différence. En effet, un bon curriculum vitae peut vous ouvrir plus de portes que vous n’osez espérer. Cet espace vous propose donc des exemples de CV spécialement conçus pour les emplois saisonniers.

Imaginez le sourire sur votre visage en recevant cette offre tant attendue. Un document bien structuré et adapté à ce type d’emploi peut vraiment être votre meilleur allié. Vous y trouverez des modèles gratuits, simples à personnaliser, qui rendent justice à vos compétences et expériences. Alors, prêt à mettre toutes les chances de votre côté?

N’oubliez pas, parfois, il suffit de peu pour se démarquer. Un détail bien travaillé peut capter l’attention d’un employeur potentiel. Plongez-vous dans cette sélection et laissez-vous guider. Chaque format est pensé pour valoriser vos atouts et mettre en lumière votre potentiel.

Exemple de CV pour le métier de cv jobs d’été

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Modèle de CV cv jobs d’été en version texte

Camille Dubois

Serveuse

Experience

2022 – 2024

Entreprise | Lyon

Accueil des clients

2020 – 2021

Entreprise | Marseille

Prise de commandes

2018 – 2019

Entreprise | Nice

Accueil et information des clients

Mon profil

Étudiante dynamique à la recherche d’un emploi saisonnier pour acquérir de l’expérience et financer mes études. Capable de m’adapter rapidement et motivée par de nouveaux défis.

Contact

Téléphone

06 55 44 33 22

Addresse

12 avenue de New York. 75000 Paris

Email

[email protected]

Site

CamilleDubois.com

Formations

2022 – Baccalauréat scientifique

Université | Paris

Accueil des clients

Gestion des stocks

2020 – Licence en économie

Université | Lille

Prise de commandes

Service en salle

Competences

Service clientèle

Gestion de caisse

Prise de commande

Organisation

Communication

Modèle de CV cv jobs d’été en version Word

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