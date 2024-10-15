Vous êtes étudiant et vous souhaitez postuler via Parcoursup ? Trouver le CV parfait peut sembler une tâche ardue. Sur cette page, vous découvrirez des exemples de Curriculum Vitae spécifiques pour cette plateforme. Ces modèles sont pratiques et, surtout, gratuits. Chaque détail compte pour votre admission ; un CV bien réalisé peut faire toute la différence. Notre intention est de rendre ce processus aussi simple que possible, pour que vous puissiez vous concentrer sur vos projets d’avenir. Votre parcours académique mérite d’être présenté de la meilleure façon qui soit. N’attendez plus et explorez les exemples qui suivent pour commencer votre voyage vers la réussite.

Exemple de CV pour le métier de cv parcoursup

CV-cv-parcoursup-1Télécharger

Modèle de CV cv parcoursup en version texte

2024

Élodie

Durand

Tutrice universitaire

Contact

Expériences

France, Paris

06 71 42 33 61

É[email protected]

Formations

2022 | 2024 – Assistante pédagogique

Entreprise | Paris

* Assistance aux enseignants

* Préparation de supports pédagogiques

* Encadrement des élèves

2022 | 2024 – Licence Sciences Éducation

Université | Lyon

Étude de la pédagogie – Analyse des pratiques éducatives

2019 | 2021 – Master Formation Formateurs

Université | Lyon

Évaluation des apprentissages – Conception de programmes

2020 | 2021 – Tutrice universitaire

Entreprise | Lyon

* Soutien aux étudiants

* Organisation des sessions de révision

* Correction des devoirs

2018 | 2019 – Formateur junior

Entreprise | Marseille

* Animation de formations

* Évaluation des compétences

* Rédaction de rapports

Skills

Profil

Pédagogie

Communication

Gestion projet

Informatique

Recherche

Créativité

Français

Anglais

Étudiante motivée en recherche d’un emploi dans le domaine de la formation, je possède de solides compétences en pédagogie et communication.

Modèle de CV cv parcoursup en version Word

CV-cv-parcoursup-1Télécharger