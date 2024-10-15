Vous êtes étudiant et vous souhaitez postuler via Parcoursup ? Trouver le CV parfait peut sembler une tâche ardue. Sur cette page, vous découvrirez des exemples de Curriculum Vitae spécifiques pour cette plateforme. Ces modèles sont pratiques et, surtout, gratuits. Chaque détail compte pour votre admission ; un CV bien réalisé peut faire toute la différence. Notre intention est de rendre ce processus aussi simple que possible, pour que vous puissiez vous concentrer sur vos projets d’avenir. Votre parcours académique mérite d’être présenté de la meilleure façon qui soit. N’attendez plus et explorez les exemples qui suivent pour commencer votre voyage vers la réussite.
Exemple de CV pour le métier de cv parcoursup
Modèle de CV cv parcoursup en version texte
2024
Élodie
Durand
Tutrice universitaire
Contact
Expériences
France, Paris
06 71 42 33 61
Formations
2022 | 2024 – Assistante pédagogique
Entreprise | Paris
* Assistance aux enseignants
* Préparation de supports pédagogiques
* Encadrement des élèves
2022 | 2024 – Licence Sciences Éducation
Université | Lyon
Étude de la pédagogie – Analyse des pratiques éducatives
2019 | 2021 – Master Formation Formateurs
Université | Lyon
Évaluation des apprentissages – Conception de programmes
2020 | 2021 – Tutrice universitaire
Entreprise | Lyon
* Soutien aux étudiants
* Organisation des sessions de révision
* Correction des devoirs
2018 | 2019 – Formateur junior
Entreprise | Marseille
* Animation de formations
* Évaluation des compétences
* Rédaction de rapports
Skills
Profil
Pédagogie
Communication
Gestion projet
Informatique
Recherche
Créativité
Français
Anglais
Étudiante motivée en recherche d’un emploi dans le domaine de la formation, je possède de solides compétences en pédagogie et communication.
Modèle de CV cv parcoursup en version Word